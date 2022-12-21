إصابة عامل بجرح نافذ بالصدر على يد نجل عمه في مشاجرة بالجيزة

أصيب عامل بجرح نافذ بالصدر، على يد نجل عمه في مشاجرة بينهما بسبب «تشوين قلاب رمال»، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة، يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى أطفيح بوصول المصاب «ج، ع» 31 سنة عامل، ومقيم الخرمان بمركز أطفيح في الجيزة، مصاب بجرح نافذ بالصدر، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال الشرطة بالانتقال إلى مكان الواقعة.

خلافات أدت إلى مشاجرة

وبالانتقال تم التقابل مع والد المصاب عامل ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله اتهم «ش، م» 32 سنة عامل، ومقيم دائرة المركز، نجل عم المصاب، بإحداث إصابة نجله نتيجة خلاف على تشوين قلاب رمال، وألقي القبض على المتهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.