«المشروبات الشتوية».. منشور جديد من «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج

منشورات عدة، تحرص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على نشرها عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتحقيق الهدف الأساسي من المبادرة الرئاسية التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، ومن ثم ربطهم بوطنهم الأم.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وخلال الساعات القليلة الماضية، نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، منشورا جديدا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمَّن عددا من المشروبات التي يعتاد المصريين على تناولها خلال فصل الشتاء، بهدف تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بها، ومن ثم حثهم على تناولها عند زيارتهم إلى مصر، كنوع من أنواع تشجيع أبناء المصريين بالخارج على ممارسة عاداتهم المصرية.

وتضمَّن المنشور: «مشروب السحلب، كل القهاوي المصرية بتقدمه، ويتكون من لبن ونشا وبيتزين بالمكسرات، مشروب المغات بنشربوا في السبوع، بيتعمل من حبوب المغات وبيضاف عليه حلبة وسمسم ومكسرات، وحمص الشام بنشربوا عند كورنيش النيل، وهو عبارة عن حبوب الحمص مع توابل زي الشطة والكمون والملح والليمون».

أبناء المصريين بالخارج

ويأتي ذلك المنشور، في إطار خطة عمل وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلة في الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، والتى تستهدف نشر منشورات ومقاطع فيديو عدة لأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج.

وجدير بالذكر، أن مبادرة «اتكلم عربي» أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التواصل المستمر مع أبناء المصريين بالخارج، بهدف ربطهم بوطنهم الأم مصر، والحفاظ على الهوية واللغة العربية، وتُعد من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة منذ بدايتها وحتى اليوم.