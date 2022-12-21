رانيا محمود ياسين تؤدي مناسك العمرة عن والدها: اللهم تقبلها مني واغفر له

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين، تأدية مناسك العمرة على روح والدها الفنان الراحل محمود ياسين، حيث نشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: «اليوم الحمد الله أتممت عمره، ووهبتها لأبي رحمة الله عليه».

رانيا محمود ياسين تؤدي مناسك العمرة لوالدها

وأضافت رانيا محمود ياسين: «اللهم تقبلها مني واغفر له وأسكنه فسيح جناته ويمّن كتابه، وثقّل بالحسنات ميزانه وثبّته على الصراط، اللهم أكرم نزله بجنة عرضها السموات والأرض، اللهم ارحمه برحمتك، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، واجعله ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، واحشره في زمرة الشهداء والأنبياء والصديقين، وحُسن أولئك رفيقا يارب العالمين».

الفنان محمود ياسين

وغيّب الموت الفنان محمود ياسين عن عالمنا يوم 14 أكتوبر عام 2020، عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا خلفه تاريخ طويل من الأعمال الفنية والدرامية، بنحو 150 فيلما سينمائيا و10 مسرحيات، وعددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والإذاعية والسهرات التليفزيونية بين الاجتماعية والتاريخية تجاوزت 90 عملًا.