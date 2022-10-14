حفيد محمود ياسين وأسرته يحيون ذكرى وفاته الثانية: جعلني أنطق اسمي بفخر

أحيا حفيد الفنان محمود ياسين، وأسرة الفنان القدير ذكرى وفاته الثانية، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غادر الحياة في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر عام 2020 بعد صراع المرض، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يتجاوز الـ300 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح.

وحرص أفراد الأسرة على كتابة كلمات رثاء يعبرون من خلالها عن حبهم وتقديرهم للفنان محمود ياسين، الذي يعد من علامات السينما والفن المصري، وشارك في كثير من الأعمال المهمة في تاريخ الفن المصري.

حفيد محمود ياسين ينشر صورة من الطفولة بصحبة جده

ونشر الحفيد محمود عمرو محمود ياسين، صورة تجمعه بطفولته بصحبة جده محمود ياسين، معلقًا عليها بقوله: «الذكرى الثانية على رحيل من جعلني أنطق اسمي بفخر، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء لجدي».

شهيرة: عامان على رحيل السند

ونشرت الفنانة شهيرة، صورة تجمعهما سويًا كانت في إحدى المجلات الفنية منذ سنوات مضت، حيث ظهرت وهي تنام مبتسمة على كتف زوجها الفنان القدير وعلقّت بقولها «اليوم يمر عامين على فقدي السند».

رانيا محمود ياسين: نفس الألم يا أبي منذ رحيلك

وكتبت رانيا محمود ياسين، في ذكرى وفاة والدها، مصحوبة بصور لها من طفولتها بصحبته عبر حسابها بـ فيس بوك، وعلقّت عليها بقولها «الذكرى الثانية لحبيبي أبي الغالي مر عامين، كأنه امبارح أوكأنه الآن».

واستطردت بقولها: «نفس الألم لم يتغير شيء يا أبي، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته، في الفردوس الأعلى يا حبيبي في صحبة الأخيار والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

عمرو محمود ياسين: ذكرى رحيل الأب الغالي

واستعاد السيناريست عمرو محمود ياسين، منشورا مّر عليه عامين والذي أعلن من خلاله لمصر والعالم العربي وفاة والده الفنان القدير، وعلّق بكلمات مقتضبة قائلًا: «الذكرى السنوية الثانية لرحيل الأب الغالي، أسألكم الدعاء».