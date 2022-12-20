وزير النقل: طرح شركات الوزارة في البورصة لتداول الأسهم وجذب الاستثمارات

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الدولة لشؤون النقل والمواصلات، إنه تم طرح شركات الوزارة في البورصة، بالإضافة إلى طرح هيئات الموانئ عبر الشركة القابضة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تداول الأسهم في البورصة للشركات التي تم طرحها، بهدف تدفق الاستثمارات.

تطبيق قواعد وقوانين التداول في البورصة

وأضاف وزير النقل والمواصلات، أن هناك قواعد وقوانين للتداول في البورصة، والوزارة تحرص على تطبيقها والتوافق معها، من أجل تطابق الشركات التابعة للوزارة مع قوانين البورصة المصرية.

وأفاد «الوزير» بأن الدولة سيكون لها نصيب يتراوح قدره من 50 إلى 51%، لطمأنة المستثمرين والقطاع الخاص رفتا إلى أن من حق القطاع الخاص أن يسعى وراء المكسب والربح المضمون، ولدى دخول الدولة بنسبة مشاركة، سيخلق نوعا من الطمأنينة.

مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ

جاءت تلك التصريحات، على هامش فعاليات توقيع مذكرة تفاهم، بين الوزارة ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية، وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO، بحضور اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات، ولفيف من رؤساء الموانئ البحرية، ومسؤولي الجانب الهولندي، في مقر وزارة النقل بمدينة نصر.