المخرج أدولف العسال يتنافس على منحة عالمية ضخمة لإنتاج Hooped

يُشارك المخرج المصري اللوكسمبورجي أدولف العسال، بمشروع فيلمه Hooped في Berlinale Talents ضمن 10 مشاريع عالمية تتنافس على منح إنتاجية ضخمة، وتعتبر تلك المشاركة الثانية لأدولف العسال في Berlinale Talents، حيث كانت المرة الأولى في 2006.

معلومات عن برنامج Berlinale Talents

وتأسس برنامج Berlinale Talents لتنمية المواهب، في عام 2003 ليصبح منتدى فريد من نوعه لمحترفي ومحبي السينما، ويهدف لتطوير المشاريع السينمائية من خلال ورش عمل ونقاشات مهمة، بجانب تنمية مهارات صنّاع الأفلام الموهوبين الشباب، وقد تخرّج منه أكثر من 9000 صانع أفلام من أكثر من 150 دولة حول العالم.

وكان أدولف العسال بدأ في اختيار فريق عمل فيلمه Hooped ليضم نجمين لهما شهرة أوروبية، وهما اللبناني الألماني كيدا خضر رمضان، والذي اشتهر بالمسلسل الألماني 4 Blocks.

وحصل عنه على جائزة أفضل ممثل ضمن جوائز التليفزيون الألماني، والثانية هي تقى الفوال، التي تعتبر أول ممثلة مصرية الأصل تفوز بجائزة التمثيل الألمانية لفئة الشباب، واكتسبت شهرتها لكونها أول ممثلة محجبة في ألمانيا.

قصة فيلم Hooped

ويتتبع فيلم Hooped قصة الشاب آدم وهو في سن الـ17، بينما يحاول استغلال موهبته في كرة السلة، كي يجد طريقه نحو إدارة الأعمال والثراء، لتأخذه قراراته للانتقال بين مصر ولوكسمبورغ وكندا، في سبيل اكتشاف نفسه كشخصٍ بالغ.

ومن خلال شركة وادي فيلمز للإنتاج للمخرج أدولف العسال، فاز فيلمه Pamfir بجائزة أفضل فيلم في مسابقة أسبوع النقاد الدولية ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفيلم فاز بـ5 جوائز

كما فاز الفيلم بـ5 جوائز خلال منافسته في الدورة الخامسة من دائرة نقاد السينما الوطنية الأوكرانية Kinokolo، وهي جائزة أفضل فيلم روائي طويل، وأفضل عرض أول، وأفضل مخرج وأفضل سيناريو لمخرجه الأوكراني دميترو سوكوليتكي، وجائزة أفضل ممثل للأوكراني أولكسندر ياتسنتيوك.

وتدور أحداث فيلم Pamfir حول رجل يدعى بامفير الذي يحب عائلته بشده، ويعود إليهم بعد فترة غياب، ليكتشف أفعال ابنه الخاطئة التي تدفعه للعودة إلى ماضيه الإجرامي من أجل إصلاح ما أفسده الابن، ليسير في طريق محفوف بالمخاطر مع عواقب لا رجعة فيها.