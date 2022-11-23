الناقدة ماجدة خير الله: جوائز مهرجان القاهرة السينمائي جاءت في محلها

قالت الناقدة ماجدة خير الله، إن الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي، زخرت بالأعمال المتنوعة في كل المسابقات، ومُوفقة في اختيار الندوات التي تخص السينما.

ماجدة خير الله تتحدث عن مهرجان القاهرة

وعن نتائج الأفلام المعروضة بمهرجان القاهرة قالت لـ«الوطن»، كان هناك لجنة تحكيم متخصصة تختار الجيد من الأفلام المعروضة في مهرجان القاهرة، والاختيار بين الجيد مشروع، ومن وجهة نظري جاءت الجوائز في محلها.

وأضافت: «لفت نظري من الأفلام المعروضة الفيلم الألماني الفرنسي ربيع كورناز ضد جورج دبليو بوش، من إخراج اندرياس دريسين، بالإضافة إلى الفيلم المصري «19 ب» فكان فيلم مميز بين الأفلام المعروضة».

مميزات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة

وأشارت إلى أنه من مميزات الدورة الـ 44 هذا العام، فكرة ترميم الأفلام القديمة، وعرض فيلمي «الاختيار» و«أغنية على الممر»، إذ أنها فرصة جيدة للحفاظ على هوية الأفلام المصرية، وعرضها في مهرجان كبير مثل مهرجان القاهرة، من أجل الحفاظ علي فكرنا وهويتنا .

استضافة بيلا تار في مهرجان القاهرة

وتابعت ماجدة خير الله حديثها، بشأن استضافة المخرج المجري بيلا تار، وتقديمه لورشة ضمن الفعاليات، أنه شيء غير مستحدث، وحدث بالدورات السابقة، ويعتبر شيء إيجابي الاستفادة من هؤلاء النجوم.