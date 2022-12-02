اليوم.. ختام الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية

تشهد قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، اليوم، والتي انطلقت يوم الإثنين الماضي على المسرح الصغير.

وسيتم توزيع جوائز مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية في مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة، حيث دشن المهرجان مبادرة لإنتاج فيلم صديق للبيئة سيتم تصويره في أحد الأماكن السياحية ويتحمل تكلفته بالكامل الممثل والمنتج والخبير السياحي عاطف عبد اللطيف.

احتفال مهرجان الفرنكفونية بمئوية بطرس غالي

واحتفل مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية بمئوية بطرس غالي، وعرض أكثر من 30 فيلما بقاعتي الحضارة 1 و2 وسينما الهناجر.

وكانت اللجنة الاستشارية العليا للدورة الثانية من َمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، اختارت «درة زروق»، لتكريمها في حفل الافتتاح، وعبرت الأخيرة عن سعادتها بالتكريم من مهرجان يعبر عن سينمات هامة لدول منظمة الفرنكوفونية.

لجان تحكيم المهرجان

شارك في لجان تحكيم المهرجان هذا العام عدد من أبرز السينمائيين والفنانين المصريين والعرب حيث ترأس مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية المخرج مجدي أحمد علي بعضوية خالد الصاوي ومراد مكرم وفاطمة ناصر والسيناريست زينب عزيز ومدير التصوير والمخرج أحمد المرسي والموزع الموسيقى عادل حقي وأستاذ السينما والشئون الثقافية بجامعة سنجور الكونغولى ريبيو بونكيتى بوز.