أستاذ بـ«طب عين شمس»: التعافي من الفيروس المخلوي قد يستغرق أسبوعين

أكدت الدكتورة مها حمدي، رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، أن فترة الحضانة لمصابي الفيروس التنفسي المخلوي، تتراوح بين 4 و6 أيام وعادة ما تنتقل العدوى من المصابين بالفيروس خلال فترة تمتد من 3 إلى 8 أيام وقد يصبح المصاب معدي لمدة يوم أو يومين قبل أن تبدأ الأعراض في الظهور.

وأضافت الدكتورة مها حمدي لـ«الوطن»، أنه يمكن لبعض الأطفال، والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، الاستمرار في نشر الفيروس حتى بعد توقف ظهور الأعراض، لمدة تصل إلى 4 أسابيع، ويتعافى معظم المصابين في غضون أسبوع أو أسبوعين، لكن الفيروس المخلوي التنفسي يمكن أن يكون خطيرًا، خاصة للرضع وكبار السن.

أعراض الفيروس التنفسي المخلوي

وأكدت رئيس قسم الميكروبيولوجيا، أن معظم حالات عدوى الفيروس المخلوي التنفسي تزول من تلقاء نفسها عادة في غضون أسبوع أو أسبوعين، موضحة أنه يمكن لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي البقاء على قيد الحياة لعدة ساعات على الأسطح الصلبة مثل الطاولات وقضبان سرير الأطفال كما يعيش على الأسطح الناعمة مثل الأنسجة واليدين لفترات زمنية أقصر، لافته إلى أن أعراض العدوى تتمثل في سيلان الأنف وقلة الشهية والعطس والحُمى.

ونوهت إلى أن هذه الأعراض تظهر عادة على مراحل وليست دفعة واحدة في الأطفال الصغار جدًا المصابين بالفيروس وقد تكون الأعراض الوحيدة هي التهيج ونقص النشاط وصعوبة التنفس وهي واحدة من علامات الخطورة التي تستوجب زيارة الطبيب.

لا يوجد علاج محدد لعدوى فيروس الجهاز التنفسي المخلوي

وأكدت الدكتورة مها حمدي، أنه حتى الآن لا يوجد علاج محدد لعدوى فيروس الجهاز التنفسي المخلوي على الرغم من جهود الباحثين الذين يعملون على تطوير لقاحات ومضادات الفيروسات «الأدوية التي تقاوم الفيروسات»، موضحة أن بعض العقارات قد تكون متاحة للوقاية من شدة أعراض المرض لدى بعض الرضع والأطفال المعرضين لخطر كبير من الإصابة على سبيل المثال، الأطفال المولودين قبل الأوان أو المصابين بأمراض القلب الخلقية «الموجودة منذ الولادة» أو أمراض الرئة المزمنة.