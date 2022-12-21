«أصعب 3 أشهر».. «الأرصاد» تحذّر من برودة قارسة وضباب على الطرق في الشتاء

تحذيرات متتالية من هيئة الأرصاد الجوية بترقب «شتاء قارس»، وصفه بعض الخبراء بأنّه سيكون «الأسوأ» على الإطلاق الذي تشهده البلاد، حيث يُتوقع أن يتخلل فصل الشتاء موجات صقيع وبرودة قاسية.

انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال شتاء 2023

وإضافة إلى الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، سيكون هناك نشاط للرياح يزيد برودة الطقس، فضلًا عن توقعات باضطرابات كبيرة في الملاحة البحرية، وتوقعات أخرى بأن تشهد البلاد ظواهر جوية كالضباب، حيث تنعدم فرص الرؤية الأفقية على أغلب الطرق، نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وتوافر عوامل الرطوبة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، في مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ فصل الشتاء يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأشهر المقبلة، خاصة في فترات الليل، التي ستشهد موجة من البرودة القارسة، قد تصل أحيانًا إلى الصقيع.

وتابعت غانم، أنّ درجات الحرارة يُتوقع أن تصل إلى 3 و4 تحت الصفر بمرتفعات سانت كاترين، لتتكون الثلوج على هذه المرتفعات، كما تصل إلى درجة مئوية أو 2 على الأكثر ببعض مناطق الجمهورية بالمدن الجديدة والأماكن الصحراوية وشمال الصعيد ووسط سيناء.