محافظ الشرقية يفتتح معرض الاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي بمدرسة «السادات»

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض توجيه التربية الفنية والمجال الصناعي والاقتصاد المنزلي والوسائل التعليمية، المُقام بمدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، ويضم الأعمال الفنية لمختلف الإدارات التعليمية، بحضور المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم.

معرض توجيه التربية الفنية والمجال الصناعي

بدأت مراسم الافتتاح، بعزف السلام الجمهوري وتقديم كورال التربية الموسيقية من طلاب وطالبات مدرستي جمال عبد الناصر الثانوية للبنات والثانوية العسكرية للبنين، لعدد من الأغاني الوطنية بالإضافة لتقديم إحدى طالبات ذوي الهمم عزفًا موسيقيًا منفردًا على آلة البيانون نالت إعجاب واستحسان الحضور.

وتفقد محافظ الشرقية ومرافقوه، معرض الاقتصاد المنزلي والمجال الصناعي، الذي يضم المفروشات والمنتجات اليدوية ومنتجات مستوحاة من البيئة، وتفقد أيضًا معرض الوسائل التعليمية الذي يضم العينات والنماذج والصور والرسومات والمجسمات التي تساعد الطلاب على فهم المعلومات وتغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل وزيادة شغفهم للدراسة والإطلاع وتحسين العملية التعليمية، وكذلك مجسمات عن إنجازات الرئيس السيسي، ونماذج للمشروعات القومية المنفذة في نطاق محافظات الجمهورية، وكذلك مواكبة المبادرات الرئاسية للتحضر للأخضر ومواكبة التغيرات المناخية.

أقسام معرض التربية الفنية

كما حرص «غراب» على تفقد أقسام معرض التربية الفنية، الذي يضم (أشغال فنية - مشغولات من الخزف والمعدن - منحوتات - ورق البردي - نتائج العام الميلادي الجديد مزخرفه بأشكال فنية مختلفة - الجداريات» التي تعبر عن الحياة داخل الريف الشرقاوي الأصيل وتحكي بطولات أبناء الشرقية.

وأشاد بالجهد المبذول من التوجيه العام لأقسام التربية الفنية والمجال الصناعي والوسائل التعليمية، لتنمية مواهب وقدرات التلاميذ ممن لديهم ملكه الإبداع في الفنون المختلفة، لتقديم أعمال ومشغولات فنية بصورة مميزة.

كما حرص على التقاط صور تذكارية مع الطلاب والمعلمين المشاركين بالمعرض، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بتنمية مواهبهم والاستمرار في المشاركة بالأنشطة الفنية بمختلف المدارس على مستوي الإدارات التعلمية.

وخلال الزيارة، افتتح مشتل توجيه عام التربية الزراعية، الذي يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن، والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتفقد أيضًا ملاعب المدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية بنات.