5.7 مليار دولار.. صادرات مصر من مواد البناء بنسبة نمو 8% خلال 10 أشهر

نمت صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي، وارتفعت قيمة الصادرات إلى 5 مليارات و751 مليون دولار، مقارنة بـ 5 مليارات و326 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

وكشف تقرير صادر اليوم عن المجلس التصديري لمواد البناء أن صادرات قطاع الحديد بلغت 1,1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار وبنسبة تراجع 23%، بينما بلغت صادرات الألومنيوم 595 مليون دولار، مقارنة بـ 641 مليون دولار، وبنسبة تراجع 7% لنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات النحاس بنسبة 24%، لتصل إلى 370 مليون دولار، مقارنة بـ 298 مليون دولار.

وأظهر التقرير ارتفاع صادرات الحُلي والأحجار الكريمة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 47%، لتسجل 1.3 مليار دولار، مقارنة بـ 901 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما كشفت البيانات ارتفاع قيمة صادرات الرخام والجرانيت بنسبة 8%، مسجلة 295 مليون دولار، مقابل 273 مليون دولار لنفس الفترة، بينما تراجعت قيمة صادرات السيراميك بنسبة 4%، حيث هبطت إلى 157 مليون دولار، مقابل 164 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر العام الماضي.

صادرات الأدوات الصحية

وتراجعت صادرات الأدوات الصحية بنسبة طفيفة للغاية، مسجلة 131 مليون دولار، بينما شهدت صادرات قطاع الأسمنت قفزة بنسبة 41% لتسجل 565 مليون دولار، مقابل 402 مليون دولار، وبلغت صادرات مصر من الزجاج 384 مليون دولار، مقابل 345 مليون دولار.

تأتي تلك الأرقام في وقت تسعى فيه المجالس التصديرية لزيادة تحركاتها لزيادة الصادرات السلعية، في سياق خطة الحكومة للوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار، وهي التحركات التي شملت المشاركة في المعارض الخارجية والقيام ببعثات تجارية للعديد من الأسواق التقليدية، وفتح أسواق جديدة.