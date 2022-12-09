شعبة مواد البناء: مبيعات الحديد لم ترتفع الفترة الماضية

قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسواق هذ الفترة نتيجة التقلبات السعرية، حيث شهدت أسعار الحديد بعضا من الارتفاعات خلال الفترة الماضية.

وأضاف الزيني، في تصريحات اليوم، لـ«الوطن»، أن نسبة المبيعات لم تزدد خلال الفترة الماضية، حيث إن البضاعة الموجودة حالياً في الأسواق كانت مخزنة عند التجار، كما أن طلبات التصدير لم يحصل بها زيادة، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأي أحد التوقع بما سيحدث الفترة المقبلة بالنسبة لأسعار الحديد.

تصدير الأسمنت للعديد من الدول

وكان الدكتور أحمد شرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن زيادة أسعار الفحم أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة ضئيلة جداً لأن الكثير من المصانع تعتمد بشكل أساسي على الفحم، كما أن مصانع الأسمنت المصرية تصدر الأسمنت للعديد من الدول الأفريقية وبعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى بعض الكميات يتم تصديرها إلى أمريكا، كما أن تصدير الأسمنت تحسن بشكل كبير عن العام الماضي.

أسعار الأسمنت غير مؤثرة على العقارات

وأضاف كريم أن أسعار الأسمنت غير مؤثرة بشكل فعال على أسعار العقارات، حيث إن سعر الأسمنت يشكل حوالي 5% من تكلفة العقار، فأسعار العقارات تخضع للعديد من العوامل كالخامات المختلفة من الدهانات والسباكة والكهرباء، بالإضافة إلى تكلفة شراء الأرض.