تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023.. فرصة أخيرة للطلاب اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشيرة إلى أنه جرى إتاحة منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات يوم 27 نوفمبر الماضي، علي الموقع الرسمي للوزارة.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم: «يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي تسجيل الاستمارة الإلكترونية على هذا الرابط علي الموقع الرسمي للوزارة، باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطالب»، موضحة أنه يلزم على الطلاب إنشاء وتفعيل البريد، وذلك من خلال الحساب المدرسي الموحد للطالب.

«التعليم» تشدد على التأكد من صحة البيانات

وشددت وزارة التربية والتعليم، على طلاب الشهادة الإعدادية، بالتأكد من صحة البيانات، لافتة إلى أنه في حالة وجود أخطاء بالاستمارة تجري المدرسة التعديلات اللازمة، بالإضافة إلى التأكد من أن الصورة الشخصية الموجودة بالاستمارة مطابقة للمواصفات.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

- 6 صور شخصية خلفية بيضا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- أصل رسم الامتحان بقيمة 158 جنيها تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

- 2 صورة من شهادة الميلاد للطالب.

- طابع «دعم وتمويل المشروعات» فئة 10 جنيهات.

استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني وتملأ بياناتها للطالب وولي الأمر، مع التوقيع بالاسم.

- مبلغ جنيهين رسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على إيصال 33 ع ح.