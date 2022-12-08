«التعليم» توضح إجراءات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للطلاب الوافدين

أعلنت مديريات التربية والتعليم، عدة تعليمات بشأن إجراءات التقدم لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الشهادة الإعدادية، وتسجيل استمارة الامتحانات للطلاب الوافدين لإتمام مرحلة التعليم الأساسي، لافتا إلى أنه يتم يطبق القرار الوزاري رقم 284 الصادر بتاريخ 2014 يونية، بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والطلاب العائدين من الخارج بالمدارس المصرية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

تنسيق القبول في المرحلة المراد الالتحاق بها

أوضحت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي أن الطالب الذي حصل على شهادة موثقة من الخارج، وصدر قرار لمعادلتها بالشهادات المصرية المناظرة، يقيد عند عودته بالصف الذي نقل إليه مع مراعاة شروط وقواعد تنسيق القبول في المرحلة المراد الالتحاق بها، مع صرف النظر عن شرط السن المرحلة التعليم الأساسي.

«أبناؤنا بالخارج» يقيد عند عودته بالصف المنقول إليه

ولفتت المديريات، في خطابها الموجه للإدارات التعليمية، إلى أن الطالب المصري الذي أدى بنجاح الامتحان الذي تعقده الوزارة بالسفارات المصرية بالخارج «أبناؤنا بالخارج»، بأى صف من الصفوف يقيد عند عودته بالصف المنقول إليه، مع مراعاة شروط وقواعد تنسيق القبول في المرحلة المراد الالتحاق بها.