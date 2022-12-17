الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من منظومة الدفاع «بنسلين»

قصفت القوات الأوكرانية، بـ6 صواريخ «جراد بي إم 21 »، منطقة «بوديونوفسكي» في جمهورية «دونيتسك» الشعبية التي ضمتها السلطات الروسية في وقت سابق على إثر استفتاء إلى أراضي الاتحاد.

من جانبه، تسلم الجيش الروسي، دفعة جديدة من أحدث أنظمة «بنسلين» لاستطلاع المدفعية الصوتية «1 بي76»، وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إنه من المقرر استخدامها في منطقة العمليات الخاصة للقتال المضاد للبطاريات.

وأشار المصدر، إلى أن «بنسلين» تكتشف بشكل فعال مواقع مدفعية القوات الأوكرانية لتدميرها بشكل فوري، فيما يحدد موقع نيران العدو في غضون ما لا يزيد عن 5 ثوان.

بدوره، قال طفل يدعى كيريل «9 سنوات»، دأب على رفع معنويات الجيش الروسي بإحدى نقاط التفتيش في إقليم دونباس جنوب غربي روسيا، لوكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن مهمته هي التلويح لأفراد الجيش وتأدية التحية لهم، مشيرا إلى المساعدة معنويا، وتحسين مزاج الجنود.

«الناتو» يدعو إلى زيادة الدعم العسكري لـ«كييف»

وفي وقت سابق، دعا الأمين الأمين لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

بدوره، أشاد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بالقوات الصاروخية الاستراتيجية لبلاده ودورها في الردع النووي لضمان أمن روسيا، معربا في تهنئة بمناسبة يوم «قوات الصواريخ الاستراتيجية» عن شكره للعلماء الروس المبدعين في تصميم دروع موسكو الصاروخية.

بدوره، قال زعيم الحزب «الليبرالي الديمقراطي» الروسي، رئيس «لجنة الدوما» للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، إن العقوبات الغربية ضد «موسكو» لطالما كانت علامة مميزة تسم الوطنيين الحقيقيين في روسيا، مشيرا إلى أن عقوبات «بروكسل» ضد الأحزاب البرلمانية هي في الأساس عقوبات ضد اختيار الشعب الروسي.

وأضاف سلوتسكي، عبر «تليجرام»، أن مثل هذه الإجراءات لن تقوض الوحدة الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

شيريميت: يجب وضع جون كيربي على قائمة المطلوبين الدوليين

بدوره، أعرب عضو «مجلس الدوما» ميخائيل شيريميت، عن اعتقاده أن يجب وضع منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس «الأمن القومي» الأمريكي جون كيربي على قائمة المطلوبين الدوليين واعتباره شخصا غير مرغوب فيه.

وأوضح شيريميت، أن تصريح كيربي، يمثل تحديا لروسيا في حماية أراضيها.وفي وقت سابق، قال كيربي، إن «واشنطن» تعترف بحق «كييف» في التخطيط للعمليات العسكرية وتنفيذها في القرم، لأنها أراض أوكرانية.

وأضاف شيريميت، أن بلاده ستصد بحزم أي عدوان على «شبه جزيرة القرم»، وحذر عضو الدوما الروسي، واشنطن من عواقب وخيمة على الرؤوس المدبرة لأي اعتداء، ومن يحرض الكلاب المسعورة على موسكو، كما أشار إلى أن كيربي يعطي الضوء الأخضر لكييف للتعدي على وحدة أراضي روسيا.

وقال شيريميت، إن موقف «واشنطن» العدائي تجاه القرم سيأتي بنتائج عكسية على الأمريكيين.

من جانبه، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بإلقاء رسالة السلام العالمي قبل انطلاق نهائي مونديال قطر، مساء غد الأحد، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا على «استاد لوسيل» بالعاصمة القطرية «الدوحة».

المحادثات بين «كييف» و«فيفا» لا تزال جارية

وقال مصدر لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن مكتب الرئيس الأوكراني عرض الظهور في فيديو أمام الجماهير في «استاد لوسيل»، قبل بداية المباراة، ولكنه تفاجأ بردود الفعل السلبية، ولم يكن من الواضح ما إذا كانت رسالة زيلينسكي ستنشر أم مسجلة، مشيرا إلى أن المحادثات بين «كييف» و«فيفا» لا تزال جارية.

وفي المملكة المتحدة، وجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بتقييم تطور الأوضاع في أوكرانيا وفحص مساعدات«لندن» لـ«كييف»، وقال مصدر حكومي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن دعم الحكومة لأوكرانيا ثابت.

من جانبه، طالب الروسي المعتقل في الولايات المتحدة بتهمة تبييض الأموال، ألكسندر فينيك، بالإفراج عنه بكفالة، معبرا عن خيبة أمله جراء إطالة أمد المرافعات في قضيته، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الخارجية الإيطالية: التضخم في أوروبا ناجم عن زيادة تكاليف الطاقة

اقتصاديا، أعلنت «روما»، أن رفع «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة ليس إيجابيا سواء للاقتصاد الحقيقي الإيطالي أو لأوروبا. وأمس الأول الخميس، رفع «المركزي الأوروبي»، الفائدة الرئيسية 0.5 نقطة مئوية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في احتفالات الذكرى الـ10 لتأسيس حزب «إخوة إيطاليا»، أن من الصواب أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الإيطالي الأمر لأن التضخم داخلي لكن التضخم الأوروبي ناجم عن زيادة تكاليف الطاقة.