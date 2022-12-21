استعدادات كفر الشيخ لموسم الشتاء.. صيانة أعمدة الكهرباء وتطهير المصارف

جهود كبيرة نفذتها محافظة كفر الشيخ، استعدادًا لحلول موسم الشتاء، الذي بدأ فلكيًا اليوم الأربعاء، وينتهي يوم الإثنين 20 مارس 2023، إذ سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية.

وأنهت المحافظة، كافة استعداداتها في وقت سابق لاستقبال موسم سقوط الأمطار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومتابعة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استعدادات كفر الشيخ لموسم الشتاء

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، ما نفذته محافظة كفر الشيخ من استعدادات لاستقبال موسم الشتاء، ومواجهة أي ظواهر ومتغيرات مناخية متوقعة خلال الموسم المرتقب.

1- تشكيل لجنة برئاسة رؤساء مراكز ومدن المحافظة تضم قطاعات«الكهرباء، وشركة المياه، والشئون القانونية، والحوكمة، والنظافة والتجميل، والري» لعمل جولات ميدانية لتفقد عدد من محطات الصرف بنطاق المحافظة للوقوف على أعمال الصيانة لخطوط الصرف الصحي، وتطهير الغرف والشنايش، وصيانة وتسليك صفايات الأمطار، ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء.

2- مراجعة معدات الحملات الميكانيكية وإعادة تأهيلها.

3- وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة أخطار السيول والأمطار المتوقعة.

4- اتخاذ كافة الإجراءات لتفادي آثار الأمطار والسيول في حالة زيادتها عن معدلاتها الطبيعية.

5- مراجعة روافع الصرف الصحي وجاهزية المولدات بالمحطات، والتأكد من كفاءة العمال على تشغيلها وجاهزية طلمبات الطوارئ.

6- صيانة أعمدة الكهرباء، ومراجعة الأسلاك والعوازل وإزالة المفاتيح العشوائية من على الأعمدة، وتقليم الأشجار المجاورة الأعمدة والأسلاك.

7- مراجعة المباني القديمة والآيلة للسقوط، وسرعة إخلائها من السكان، واتخاذ كافة الإجراءات لإزالة الخطر منها.

8- تسليك بيارات الصرف الصحي وشناشين صرف مياه الأمطار.

9- تطهير المصارف وصيانة محطات الصرف.

10- حصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

11- مراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الإحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية.

12- وضع الخطط والبدائل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأكد مصدر مسؤول بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء، لافتاً أنه سبق وأجريت مناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول.

تشكيل غرف عمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ

وأوضح المصدر، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، مع موافاة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية، والمدارس، ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.