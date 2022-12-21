 رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي لجميع المواد، على الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تدريب الطلاب على شكل أسئلة المنهج الجديد للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2022.

روابط النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يمكنهم الاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي على هذا الرابط، في جميع المواد الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 وأيضا من خلال الروابط التالية:

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة علوم باللغة الفرنسية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة علوم باللغة الإنجليزية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة علوم باللغة العربية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة الرياضيات باللغة الإنجليزية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة تكنولوجيا المعلومات.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الألمانية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الفرنسية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الإنجليزية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة التربية دينية إسلامية

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة تربية دينية مسيحية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة اللغة العربية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة اللغة الإنجليزية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة الرياضيات باللغة العربية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة الدراسات الاجتماعية.

- رابط النماذج الاسترشادية لمادة الرياضيات باللغة الفرنسية.