بوتين: سنطور أسلحتنا العسكرية.. وسنوفر ما يلزم لإنجاح عمليتنا في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنّ النظام الأوكراني زرع في شعبه أفكار قومية عنصرية حاربتها روسيا لسنوات، مشيرا إلى أنّ بلاده ستطور قواتها المسلحة بأحدث الأسلحة، وأنّها تمتلك جميع القدرات العسكرية لتنفيذ هذا الأمر.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي يعقده مع القادة العسكريين بالجيش الروسي، أنّ بلاده ستوفر كل ما يلزم لإنجاح العملية العسكرية الخاصة، متابعا: «سنحقق كل أهدافنا رغم الأعمال العدائية ضدنا من حلف الناتو، نعرف ممارسات الناتو جيدا ونعمل على تعزيز ودعم قدراتنا للتصدي لها».

وتابع بوتين: «نحلل كل المعلومات ونوفر كل ما يلزم لدعم قواتنا في العملية العسكرية الخاصة، ونعمل على زيادة الكوادر المدربة والجاهزة، وتطوير إمكانات وزارة الدفاع وتوفير المعدات والذخائر للقوات»، مؤكدا أنّ تعزيز القدرات النووية يضمن أمن روسيا.

ولفت الرئيس الروسي، إلى نشر صواريخ أفانغارد العابرة للقارات، فضلا عن تعزيز قواتها البحرية بصواريخ «سيركون»، وتحديث الآليات العسكرية الهجومية وصناعة المسيرات الجوية والبحرية بأحدث المواصفات القتالية.

وشدد بوتين، على أنّ الذكاء الاصطناعي مكونا أساسيا في إنتاج الأسلحة الحديثة، وأضاف: «سنطور خبراتنا في تصنيع الغواصات البحرية كبيرة، ولدينا احتياطي كافٍ من الجنود لتنفيذ العملية العسكرية الخاصة، ونشكر المواطنين على دعم قواتنا في مناطق الصراع».