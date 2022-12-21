توقيع بروتوكول بين «صرف الإسكندرية» ومعهد العلوم والتكنولوجيا لتدريب الطلاب

وقع اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي في الإسكندرية والدكتور محمد صقر، رئيس معهد الإسكندرية العالي للعلوم والتكنولوجيا، بروتوكول التعاون المشترك في مجال التدريب للطلاب والخريجين والبحث العلمي.

ووفق بيان شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، يأتي ذلك في سياق تفعيل دور الشركة في تعزيز سوق العمل بالكفاءات العلمية من الشباب ولتحقيق التكامل العلمي والعملي مع المؤسسات التعليمية.

رئيس شركة الصرف: البروتوكول يهدف إلى إتاحة فرص التدريب

وأشار«نافع» إلى أن البرتوكول يهدف إلى إتاحة فرص التدريب العلمي والعملي لطلبة معهد الإسكندرية العالي طبقاً لخطة الشركة حسب التخصصات المتاحة، للمساهمة في إثراء البحث العلمي لطلاب الكلية من خلال التدريب العملي بمحطات الصرف الصحي في الإسكندرية ولربط المنهج العلمي للطلاب بالجامعة بالمهارات العملية والتطبيقية بالشركة.

الموقعين للبروتوكول

ووقع «صقر» و«نافع» البروتوكول بحضور كل من الدكتور محمود رمضان مستشار التدريب في المعهد، واللواء مهندس محمد دراز، الأمين العام للمعهد، والدكتورة أميمة ياقوت، رئيس قطاع الموارد البشرية والتدريب في الشركة، ومنال نافع، مدير عام التدريب بالشركة، ومحمود عودة، مدير عام الوعي البيئي في الشركة.