قطع المياه عن عدة قرى في بني عبيد بالدقهلية غدا.. المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه لمدة 6 ساعات غدا الاثنين، في عدد من قرى مركز بني عبيد، لأعمال ربط خط 6 بوصة على خط المياه الرئيسي قطر 600 مم في قرية ميت عدلان، تبدأ اعتبارا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 مساء.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان، أن المناطق المتأثر بانقطاع المياه خلال فترة العمل هي قرى الوحدة المحلية بالصلاحات وقرى الوحدة المحلية بميت سويد.

سبب انقطاع المياه في بني عبيد

وأكدت الشركة أن سبب انقطاع مياه الشرب خلال تلك الفترة، يعود إلى قيامها بأعمال ربط خط قطر 6 بوصة على خط المياه الرئيسي قطر 600 مم، في قرية ميت عدلا دائرة المركز، ما يتسبب في قطع المياه لمدة 6 ساعات.

مياه الدقهلية تناشد المواطنين تدبير احتياجتهم

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.