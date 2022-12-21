سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

كشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، اليوم الأربعاء، عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، إذا وصل سعر عملة وحدة النقد الأوروبية اليوم بالبنك المركزي 26.25 جنيه مقابل البيع، وتُعد ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي بعد الدولار الأمريكي، ويهتم الكثير من التجار والمواطنين والمستثمرين العرب والأجانب بالاطلاع ومعرفة أسعار العملات الأجنبية المختلفة بشكل دائم ومنها اليورو.

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية لها:

سعر اليورو مقابل الجنيه

- سعر اليورو في البنك المركزي أمام الجنيه بلغ 26.16 جنيه للشراء، و26.25 جنيه للبيع.

- سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي بلغ 26.13 جنيه للشراء، و26.28 جنيه للبيع.

- سعر اليورو ببنك مصر أمام الجنيه المصري بلغ 26.13 جنيه للشراء، و26.26 جنيه للبيع.

- سعر اليورو بالمصرف المتحد أمام الجنيه المصري اليوم سجل 26.14 جنيه للشراء، و26.32 جنيه للبيع.

- سعر اليورو اليوم ببنك الإسكندرية سجل أمام الجنيه المصري 26.20 جنيه للشراء، و26.30 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المختلفة

- سعر اليورو اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB بلغ أمام الجنيه المصري 26.18 جنيه للشراء، 26.31 جنيه للبيع.

- سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت ببنك أبوظبي الإسلامي 23.16 جنيه للشراء، و23.41 جنيه للبيع.

- سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني الإسلامي 26.22 جنيه للشراء، و26.30 جنيه للبيع.