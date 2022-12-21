خيمة رأس السنة بالغردقة للمصريين والأجانب: فقرات فنية وعشاء فاخر

تستعد فنادق الغردقة للانتهاء من تجهيزات خيمة رأس السنة للاحتفال بالعيد الميلادي الجديد، حيث تضم الخيمة الواحدة المئات من نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب، الذين يحتفلون برأس السنة فى الغردقة من مختلف الجنسيات حول العالم، ما يقرب من 25 جنسية مختلفة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

خيمة رأس السنة

قال سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إن الفنادق جهزت خيمة كبرى لاحتفالات رأس السنة وتسع الخيمة الواحدة منها لمئات السياح.

أوضح سامح جمعة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاحتفالات تشمل فقرات فنية عالمية متنوعة، وفقرات شرقية وغربية وتجهيز عشاء فاخر خصيصاً لليلة رأس السنة ومشروبات متنوعة داخل الخيمة، ويحتفل هذا العام سياح من مختلف دول العالم حوالي 25 جنسية.

مواصفات خيمة رأس السنة

أوضح أسامة منير، عضو ورئيس لجنة النقل بشركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خيمة احتفالات رأس السنة بفنادق الغردقة لها مواصفات خاصة، أهمها إقامتها في منطقة واسعة داخل الفندق، ويتم استخراج تصاريح خاصة لها من عدة جهات مختلفة أهمها تصاريح أمنية، وتصاريح الحماية المدنية التي تشترط التأكد من المخارج والمداخل الخاصة بها والمساحة المقامة عليها، حفاظا على السياح في حالة حدوث أى طوارئ.