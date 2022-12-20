جميع جداول امتحانات الابتدائي والفني والصم والمكفوفين في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، جميع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 للمرحلة الابتدائية، بالفترتين الصباحية والمسائية، وأيضا امتحانات التعليم الفني الزراعي والتجاري والصناعي لصفوف النقل، بالإضافة إلى الصم وضعاف السمع والمكفوفين، والتعليم المجتمعي.

جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي

وبحسب الصفحة الرسمية لتعليم المنيا، تشمل الجداول بالنسبة للمرحلة الابتدائية، امتحان الصفين الرابع والخامس الابتدائي للمدارس الرسمية الحكومية والخاص واللغات فترة صباحية ومسائية، وجدول امتحان الصف السادس الابتدائي المدارس الرسمية الحكومية والخاص والتعليم المجتمعي وهي:

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 للتعليم المجتمعي المرحلة الابتدائية، وتشمل الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس الابتدائي، ولمعرفة جميع هذه الجداول (من هنا).

جداول امتحانات التعليم الفني والصم والمكفوفين

كما أعلن تعليم المنيا جداول امتحان ات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 للصم وضعاف السمع بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية للصفوف الأول والثاني الثانوي، الأول والثاني والثالث الإعدادي، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن الابتدائي، والثاني الثانوي للمكفوفين، والأول والثاني والثالث الإعدادي للمكفوفين، والأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي للمكفوفين.

كما أعلنت مديرية التعليم جداول امتحان ات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 للصفين الأول والثاني الثانوي الفني للتعليم الزراعي، وأيضا جداول الصفين الأول والثاني الثانوي للتعلم الفني الصناعي، وجداول الصفين الأول والثاني الثانوي للتعليم الفني التجاري، وجداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الفني للتعليم والتدريب المزدوج وجميع هذه الجداول (من هنا).