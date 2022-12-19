«تضامن المنيا»: الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بالمجان في بني مزار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، عن تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين من أهالي قرى أبو جرح وصفط أبو جرج وكوم العرب وشمس الدين بمركز بني مزار، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقعت القافلة على مدار يوم كامل، الكشف الطبي على المواطنين داخل مستشفى جامعة المنيا، بجميع التخصصات «صدر، عيون، عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامة، أطفال، باطنة، ومسالك».

إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل

وأكد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، ومنها المياه البيضاء الزرقاء، وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج مجانا.

خدمة وتنمية المجتمع

وأشاد «بخيت» بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة المنيا نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف بأفضل المؤسسات الطبية في المحافظة والقاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين.