محافظ المنيا يحٌيل رئيس قرية تلة للتحقيق بسبب مخالفات البناء

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إحالة رئيس الوحدة المحلية لقرية تله إلى التحقيق، بسبب التقاعس عن أداء المهام الوظيفية المكلف بها ورصد الكثير من حالات تعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بقرية تلة لمتابعة موقف الأسواق وعدد من الخدمات بالقرية.

حالات بناء متخطية الضغط العالي

وخلال جولة محافظ المنيا الميدانية، تلاحظ، تزايد حالات البناء داخل القرية، وبفحصها تبين عدم حصول بعض الحالات على رخص البناء ووجه المحافظ بتنفيذ إزالة فورية لأحد الحالات المخالفة للبناء بدون ترخيص مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف والتنسيق مع الجهات المعنية لإيقاف بطاقات التموين لهم للبناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى وجود حالات بناء متخطية الضغط العالي، حيث وجه المحافظ بعمل إزالة فورية لها.

مراجعة رخص البناء والتعامل الفوري بالإزالة

وقرر المحافظ، تشكيل لجنة تضم رئيس مركز ومدينة المنيا والتفتيش المالي والإداري، لعمل حصر لكافة المنازل التي يتم بناؤها ومراجعة رخص البناء مع التعامل الفوري بالإزالة لأى بناء مخالف لعدم وجود رخصة أو البناء على أرض زراعية ، مشددا على أنه لن يسُمح بالتقصير والتقاعس من رؤساء المراكز والقرى التابعة لها، وأن هناك إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، لافتا إلى حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تحقيق الانضباط ومتابعة الحالة العامة بكافة الخدمات.