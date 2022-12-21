لأول مرة.. محمد عبده يحيي حفل رأس السنة في مصر

لأول مرة في رأس السنة وعلى ضفاف نيل القاهرة، يستقبل الفنان العربي الكبير محمد عبده العام الجديد في مصر، وذلك في أحد فنادق القاهرة وبحضور محبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ابن محمد عبده: والدي بخير

على صعيد آخر، أكد نجل فنان العرب محمد عبده، في بيانٍ صحفي، أن والده بصحة جيدة وبخير، وخرج من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية بسيطة منذ يومين.

وأصيب محمد عبده بنزلة برد شديدة، دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالمملكة العربية السعودية، وزاره عدد من الفنانين، لعل أبرزهم رابح صقر.

محمد عبده يدخل موسوعة جينيس

ودخل محمد عبده، موسوعة جينيس للأرقام القياسية مؤخرًا، ليُعد أول فنان عربي يلحق بالموسوعة، إذ احتفلت شركة روتانا، بذلك الحدث مؤخرًا، في حفل كبير، بحضور عدد كبير من الفنانين.