لأول مرة.. محمد عبده يحيي حفل رأس السنة في مصر
كتب:
أحمد حسين صوان
05:46 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
محمد عبده
لأول مرة في رأس السنة وعلى ضفاف نيل القاهرة، يستقبل الفنان العربي الكبير محمد عبده العام الجديد في مصر، وذلك في أحد فنادق القاهرة وبحضور محبيه من مختلف أنحاء الوطن العربي.
ابن محمد عبده: والدي بخير
على صعيد آخر، أكد نجل فنان العرب محمد عبده، في بيانٍ صحفي، أن والده بصحة جيدة وبخير، وخرج من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية بسيطة منذ يومين.
وأصيب محمد عبده بنزلة برد شديدة، دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالمملكة العربية السعودية، وزاره عدد من الفنانين، لعل أبرزهم رابح صقر.
زيارة خاصة من الفنان #رابح_صقر للفنان #محمد_عبده بعد تعرضه لوعكة صحية، ولله الحمد حالة فنان العرب مستقرة.— RotanaMusic (@RotanaMusic) December 19, 2022
ابو نورة يوجّه كلمة خاصة لكل محبيه عبر منصات #روتانا.
@Mohammed_abdu@RabehSaqer@DoumitCharbel #RotanaMusic pic.twitter.com/R5n01buuVY
محمد عبده يدخل موسوعة جينيس
ودخل محمد عبده، موسوعة جينيس للأرقام القياسية مؤخرًا، ليُعد أول فنان عربي يلحق بالموسوعة، إذ احتفلت شركة روتانا، بذلك الحدث مؤخرًا، في حفل كبير، بحضور عدد كبير من الفنانين.