آخر عمل فني للراحل طارق عاكف.. رابح صقر ينتهي من طرح أغنيات ألبومه

بعد 12 شهرا، انتهى الفنان السعودي الكبير رابح صقر من طرح كل أغنيات ألبومه الجديد «رابح 2022» والذى أطلقه إلكترونيا وسمعيا عبر منصات شركة روتانا.

«الإنسان» آخر أغنيات رابح صقر

صقر خلال الساعات الماضية أطلق الأغنيتين الأخيرتين من الألبوم وهما «الإنسان» وهي من كلمات الأمير سعد آل سعود والمعروف بلقب «منادي» فيما لحنها رابح صقر بنفسه، ووزعها طارق عاكف، وهي آخر توزيعات الموسيقار طارق عاكف الذى رحل عن دنيانا منذ عام ونصف.

كلمات أغنية الإنسان لـ رابح صقر جاء مطلعها «أنا إنسان مع نفسي قبل لا أكون معك إنسان، لي مبدأ ولي نظره وتحكمني قناعاتي.. أحاسيسي حقيقة ثابتة بالوصل والهجران، أنا طبعي اللى حبيت أحب بكل حالاتي.. منادي والنداء نابع من الوجدان للوجدان، إذا ماينطق إحساسي حديثي يشبه إسكاتي».

«هدي نفسك» من توزيع توما

أما الأخيرة باسم «هدي نفسك» وهي من كلمات العبد لله، وألحان سهم، وتوزيع توما، ويقول مطلعها «هدّي نفسك واترك الهم لحبيبك، ضيقتـــك مــا ودّي تأثـر عليـك.. كل ما بالدنيا يحصلك نصيبك، لا تفكّـر دامـني عندك وأبيــك.. الليالي لوهي راحت بك تجيبك، والسعادة مهما تنساك بتجيك».