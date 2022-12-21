«التموين»: لدينا اعتمادات مالية كبرى لتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع

قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، الدكتور عبدالمنعم خليل، إن الوزارة تعمل على مدار الساعة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصانع من أجل الوقوف على مدى توافر السلع والمخزون الاستراتيجي.

القيادة السياسية حريصة على زيادة المخزون الاستراتيجي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القيادة السياسية حريصة على زيادة المخزون الاستراتيجي لكل السلع من عام ونصف لعامين كاملين، وهناك اعتمادات مالية كبرى لتأمين المخزون الاستراتيجي لجميع السلع زيادة على 6 أشهر.

مخزون استراتيجي آمن

واستطرد: «بنطمن المشاهدين أن عندنا مخزون استراتيجي آمن من جميع السلع الغذائية خاصة السلع الاستراتيجية من قمح وسكر وأرز والدقيق، والزيت الخاص بالتموين، عندنا ما يكفي لـ6 أشهر زيت تمويني جاهز وزيت خام يكفي لأكثر من عام، والقمح محصوله هيكفي لمنتصف عام 2023، وجميع السلع متوافرة».

وأوضح أن وزارة التموين تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارة الداخلية والدفاع لتوفير السلع على مدى بعيد وعرض السلع في منافذ متعددة، خاصة المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة، «بندي إنذارات لكل التجار من أجل وضع الأسعار على جميع المنتجات، ومن خلال تعاون وزارة التموين مع حماية المستهلك تشن حملات مشتركة للتأكيد على وضع الأسعار على السلع، وأن يلتزم التاجر بالسعر الموجود في الفاتورة».