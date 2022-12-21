غلق 49 منشأة وتحصيل 283 ألف جنيه غرامات فورية خلال أسبوع في الإسكندرية

كثفت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية حملاتها خلال الأسبوع الماضي، وهو ما أسفر عن غلق عدد 49 منشأة، والتحفظ على 3754 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 1052 محضرا متنوعا ما بين بيئة، وصحة، وطب بيطري، وقوى عاملة، وتموين وتفتيش صيدلي وأشغال طريق، ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 283 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية خلال أسبوع.

حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

حملات الإسكندرية

وجاء تنفيذها عبر أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

أوضح اللواء محمد الشريف، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء التي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.