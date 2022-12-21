رئيس البورصة سابقا: الاقتصاد المصري قادر على سداد التزاماته

قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة سابقا، إن بيان صندوق النقد الدولي، عن وصول الدفعة الأولى من القرض الجديد، حمل الكثير من النقاط المهمة، أولها موافقته على القرض الممنوح لمصر، وهو في حد ذاته شهادة بالاقتصاد المصري، مطمئنا كذلك على أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على سداد التزاماته الدولية.

الترجمان: شركاء مصر الدوليين سيوفرون 14 مليار دولار

أضاف «الترجمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن صندوق النقد توقع خلال بيانه، أن الشركاء الدوليين لمصر من مؤسسات دولية أو أقليمية، ستوفر بالإضافة إلى هذا المبلغ، 14 مليار دولار.

الترجمان: صندوق النقد الدولي هدفه مساعدة الموازنة العامة

واستطرد: «صندوق النقد الدولي، هدفه أنه يساعد الموازنة العامة في تخفيف الضغوط الموجودة على مصر، نتيجة الأزمات الموجودة في العالم كله، ويعانيها الاقتصاد المصري، والصندوق أكد موافقته في بيانه على ما أعلنته الحكومة المصرية، حول التنمية المستدامة، التي ستكون بقيادة القطاع الخاص».

وأوضح أن الصندوق يدعم ما تقوم به الحكومة المصرية، من برامج للحماية الاجتماعية، فيما يتعلق بالفئات الأضعف، والتي تتأثر بشكل كبير جراء الأزمات والضغوط الاقتصادية، التي تتعرض لها مصر في الوضع الحالي.