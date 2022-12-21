أسعار الكتاكيت والبط والرومي اليوم في البورصة الرئيسية للدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت والبط اليوم، حيث استقرت أسعار الأبيض والساسو في البورصة الرئيسية للدواجن، بينما انخفض سعر الكتكوت البلدي.

وقال المحاسب محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالسويس، إنّ أسعار السلع في البورصات المختلفة ينعكس بالطبع على أسواق المحافظات، خاصة أنّ معظم أصحاب المزارع يشترون بضاعتهم من الشركات بأسعار البورصة الرئيسية، موضحا أنّ الغرفة التجارية في السويس تصدر أسعارا استرشادية للسلع وفقا للمتداول في الأسواق المحلية.

أسعار الكتاكيت البيضاء والبلدي اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 1,75 إلى جنيهين، والساسو من جنيهين إلى 2,75 جنيه، والروزي 2,25 إلى 2,50 جنيه، والبلدي 1,75 إلى 2,20 جنيه.

أسعار البط المسكوفي

كما تراوح سعر كتكوت البط المولار بين 15 إلى 16 جنيها، وسعر كتكوت البط المسكوفي بين 15 إلى 16 جنيها، والفرنساوي من 6,5 إلى 7،5 جنيه، وكيلو البط المسكوفي 47 جنيها، والفرنساوي 24 جنيها، والمولار تراوح بين 31 إلى 32 جنيها.

أسعار كتكوت الفراخ الرومي البرونزي

سجل سعر كتكوت الفراخ الرومي البرونزي وزن نصف كيلو 44 جنيها، والكتكوت الرومي برونزي عمر يوم 16,5 جنيه، والرومي البوم عمر شهر 16 جنيها، والرومي الأسمر عمر يوم 17 جنيها.