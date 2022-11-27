مراحل تحويل القصب إلى عسل أسود في ملوي.. مهنة متوارثة عن الأجداد

مذاقه جميل ولونه يميل للإحمرار، وله طباخون مهرة، ورثوا تلك المهنة عن الأجداد، حيث تشتهر قرى مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بصناعة العسل الأسود، إذ تبدأ رحلة تحويله من قصب السكر إلى عسل أسود، داخل 120 معصرة تقريبا، وتصل منتجاته إلى جميع أنحاء مصر.

إنتاج العسل يبدأ مع عمليات حصاد قصب السكر

وتعد «المنشأة» من أشهر القرى التي تنتج العسل الأسود في مركز ملوي، حيث يوجد بها 7 عصارات قديمة عمرها يعود لـ50 عاما على الأقل، يقول يوسف موسى صاحب عصارة، إن مراحل الإنتاج تبدأ في منتصف شهر أكتوبر من كل عام وتستمر حتى حلول فصل الصيف، تزامنا مع بداية عمليات حصاد قصب السكر، حيث يعد مركز ملوي، الأشهر في زراعة القصب بمحافظة المنيا، ويتم حصاده بعد مرور نحو 8 أشهر على الزراعة، ومن ثم يدخل العصارات لإنتاج العسل الأسود.

مهمة الطباخين متابعة تسوية العسل بحلل نحاسية

قبل عملية العصر، يتم تخزين القصب في مساحات واسعة أمام العصارة، ويتم الاستعانة باللوادر لرفعه من الأرض إلى فوهة العصارة ويكون ارتفاعها نحو 5 أمتار، ثم تبدأ مهمة الطباخين في متابعة تسوية العسل داخل حلل نحاسية كبيرة الحجم يغلي داخلها عصير القصب على درجة حرارة مرتفعة، في الوقت الذي يستخدم مصاص القصب بعد عملية العصر في إحماء تلك الحلل النحاسية، حتى يتحول العصير إلى عسل له درجة من اللزوجة، وعقب ذلك يترك ليبرد لتعبئته في الصفائح تمهيدا لبيعه للتجار.

وقال ثروت طلعت، أحد أشهر طباخي العسل الأسود في مركز ملوي، التي يوجد بها نحو 120 عصارة منتشرة في كافة القرى، إن عمليات طبخ العسل الأسود لها صنايعية مهرة حيث يمر إنتاج العسل بأكثر من مرحلة داخل الحلل النحاسية الكبيرة تحتاج لخبير، فكل حلة من الحلل الـ6 تكون درجة الغليان داخلها مختلفة وأعلى درجة غليان تكون في الحلة الأخيرة التي يصل فيها العسل إلى مرحلة إنتاجه الأخيرة قبل تعبئته في الصفائح، منوها إلى أن عملية الإنتاج تبدأ في الساعة الخامسة فجرا وتستمر حتى الثالثة عصرا.

وترتفع أسعار العسل الأسود كل عام حيث وصل سعر الكيلو الواحد داخل العصارة نحو 10 جنيهات، في الموسم الحالي، كما أن عصارات العسل الأسود بمركز ملوي تفتح باب عمل ورزق لمئات الشباب الذين يتولون عدة مهام في تلك الصناعة الهامة، ومنها إحضار القصب من داخل الحقول مستخدمين الجرارات الزراعية وصولا للطباخين الذين يتولون مهمة تسوية وطبخ العسل بعد إنتهاء عملية العصر، ومن ثم تعبئته في صفائح مدون عليها تاريخ الإنتاج تمهيدا للبيع.