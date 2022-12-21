خريطة انقطاع المياه غدا في 3 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أماكن انقطاع المياه غدا الخميس، بعدة مناطق وقرى فى 3 محافظات كشفت عنها شركات المياه، وأعلنت المواعيد في الدقهلية والأقصر والمنوفية جراء أعمال الصيانة الدورية.

وأهابت الشركة المواطنين في المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ويمكن الاستفسارات على رقم 125 من أى خط تليفون.

أماكن انقطاع المياه غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، انقطاع المياه غدا الخميس للصيانة، عن قرى مركز إسنا للصيانة، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

مواعيد انقطاع المياه غدا

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بانقطاع المياه غدا عن مدن «تلا وشبين الكوم ومنوف»، والقرى التابعة لها من الـ9 صباحا حتى 3 عصرا.

وصرحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه غدا للصيانة لخط 400 مم بقرية نوسا البحر محددة وكفر الشنهاب وضعفها عن مناطق «نوسا البحر وسنبخت ونوسا الغيط» بأجا اعتباراً من الـ9 صباحا حتى الساعة 2 مساء نفس اليوم.