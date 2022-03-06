عبدالرحيم كمال يروج لمسلسله الجديد «جزيرة غمام»: وبينا وبين حبايبنا ميعاد

روّج الكاتب عبد الرحيم كمال، لمسلسله الجديد «جزيرة غمام»، والذي من المقرر عرضه في ماراثون رمضان القادم 2022 عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب الكاتب عبد الرحيم كمال: «وبينا وبين حبايبنا ميعاد، جزيرة غمام، رمضان 2022»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مي عز الدين تعود لدراما رمضان بـ «جزيرة غمام»

ويمثل مسلسل «جزيرة غمام» عودة الفنانة مي عزالدين، التي تعود لدراما رمضان من جديد بعدما تم عرض آخر أعمالها في عام 2019 وهو مسلسل «البرنسيسة بيسة»، للمخرج أكرم فريد وتأليف فروق هاشم ومصطفى عمر.

بينما قدمت مسلسل «خيط حرير»، عام 2020 خارج إطار موسم السباق الرمضاني مع نيكولا معوض وسوسن بدر، ومحمود عبدالمغني، وأحمد خليل، وهنادي مهنا، ومحمد علي رزق، ومي سليم، وصفاء الطوخي، ويوسف عثمان، وأحمد صيام، وغيرهم من الفنانين.

فريق عمل وأحداث مسلسل «جزيرة غمام»

ويشارك في بطولة مسلسل «جزيرة غمام»، كل من: فتحي عبدالوهاب، طارق لطفي، مي عز الدين، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل «جزيرة غمام»، في عشرينيات القرن الماضي، حول عائلة «شافع»، التي تسكن في صعيد مصر، إذ تضم 3 أبناء وفتاة تُدعى «سندس» وتبدأ أحداث هذا العمل الدرامي حول جريمة قتل يتورط فيها الابن الأكبر لـ«شافع»، بقتل شقيقه الأصغر وذلك بتحريض من الأخ الأوسط في جو مليء بالتشويق والدراما، ثم تتوالى المفاجآت الصادمة بعد ذلك خاصة عندما يظهر القتيل مرة أخرى، ويكتشفون من خلال أحداث المسلسل أنه لم يمت من الأساس، ويبدأ في الظهور في أماكن أخرى مختلفة، ومن ثم يهرب القاتل حتى تبدأ رحلته في إطار من المفارقات الغريبة والمغامرات المثيرة ضمن أحداث هذا العمل الدرامي.