الرئيس الأوكراني يتعهد باستعادة كل الأراضي المستولى عليها

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنبرة تحد قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، المقرر عقده اليوم الأربعاء، مكررا الوعود باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية التي جرى الاستيلاء عليها بما فيها شبه جزيرة القرم.

فعل كل ما هو ممكن ومستحيل

وقال الرئيس الأوكراني، حسبما أوردت صحفية «ذا هيل» الأمريكية: «سنفعل كل ما هو ممكن ومستحيل، ومتوقع وغير متوقع، حتى يحصل أبطالنا على كل ما يحتاجون إليه لتحقيق النصر، والحصول على النتائج التي يتوقعها جميع الأوكرانيين»، مضيفا: «هذه منطقتنا في لوهانسك، هذه هي جنوبنا في أوكرانيا، هذه شبه جزيرة القرم الأوكرانية، أوكرانيا لن تترك أي شيء خاص بها للعدو».

لقاء بين بايدن وزيلينسكي

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس بايدن في البيت الأبيض اليوم، ومن المتوقع أن يعلن بايدن عن تقديم ملياري دولار أمريكي إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك نظام صواريخ باتريوت.

ويلقى الرئيس الأوكراني كلمة أمام الكونجرس مساء اليوم بتوقيت واشنطن، وتأتي الزيارة غير المسبوقة في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون للسيطرة على مجلس النواب في العام الجديد، مع وعود لكبح جماح إنفاق الحكومة الفيدرالية على أوكرانيا.

تهديدات نظام كييف

وفي موسكو، أكد المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الأربعاء، أن تهديد نظام كييف بتصنيع «قنبلة قذرة» قائم، لافتا إلى أن أوكرانيا لديها الإمكانيات اللازمة للقيام بذلك.

القوة النووية لدى أوكرانيا وروسيا

وقال أليانوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية: «بالطبع، من الناحية النظرية، تمتلك أوكرانيا الإمكانات اللازمة لتصنيع قنبلة قذرة، ليست هناك حاجة إلى بذل الكثير من الجهود لهذا الغرض، خاصة وأن أوكرانيا منذ العهد السوفيتي كانت دولة متقدمة في المجال النووي».

إمكانات تكنولوجية قوية تمتلكها أوكرانيا

وأشار إلى أن أوكرانيا تمتلك قدرا كبيرا من «التكنولوجيا والمعرفة، وحقيقة أن كييف لديها مثل هذه الخطط لتصنيع قنبلة قذرة، فهناك بالفعل مثل هذا التهديد »، بحسب قوله.

وأضاف: «أخبرنا شخص ما في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هناك ما يقرب من خمسة آلاف منشأة بها مواد مشعة على الأراضي الأوكرانية حيث من الممكن تقنيا صنع قنبلة قذرة».