سجن موظف 5 سنوات وعزله لاختلاس 874 ألف جنيه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم «ج.ط.ع» بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا، ورد مبلغ 874165 جنيها، وتغريمه مبلغ 802165، والعزل من وظيفته، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، بإجمالي قرابة مليون و676 ألف وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باختلاس مال عام.

حكم جنايات الإسكندرية جاء برئاسة المستشار مصطفى علي عامر رئيس المحكمة، في القضية المقيدة، برقم 17402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، باختلاس المتهم مبالغ مالية تحصل عليها من ممولي مصلحة الضرائب العقارية، وذلك بدائرة القسم.

تهمة المتهم في اختلاس المال العام

كشفت التحقيقات في القضية، أن التحريات توصلت إلى اختلاس المتهم «ج. ط.ع» موظف بالضرائب العقارية، مبالغ مالية تحصل عليها من ممولي مصلحة الضرائب بعد تسليمهم قسيمة «7 ضرائب عقارية» بالمبلغ المحصل وإثبات مبلغ أقل بالقسيمة التي يتم الاحتفاظ بها بالدفتر المسلم له، وانتزاع قسائم من دفاتر التحصيل دون توريدها للمأمورية، وكذا تعديل قيمة المبالغ التي يتم تحصيلها.

المبلغ المالي

وتبين من اللجنة المشكلة التي قامت بالفحص، أن المتهم اختلس مبلغ وقدره 874165 جنيها من مبالغ الممولين للضرائب المستحقة عليهم، وثبت عدم توريده لجهة عمله وتوريد مبالغ أقل من المستحق.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على نيابة الأموال العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.