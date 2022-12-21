القبض على سائق توك توك تعدى على شخصين بالضرب في حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك يتضمن وقوع مشاجرة والتعدي على شخصين بالضرب واستخدام سلاح ناري في منطقة حلوان بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وشقيقه، مصابين بجروح متفرقة في الجسم، ويقيمان بدائرة القسم بتضررهما من سائق توك توك لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما باستخدام سلاح أبيض، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم لقيام الأخير بمعاكسة إحدى الفتيات المارة بالطريق فتطورت إلى مشاجرة قام المذكور خلالها بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المشار إليها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.