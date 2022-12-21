ضبط 3 أطنان لحوم منتهية الصلاحية بمطعم في بني سويف

تمكنت حملة رقابية على الأسواق في محافظة بني سويف، قادها اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، من ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية بأحد المطاعم بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

محافظة بني سويف تواصل الحملات الرقابية على الأسواق

وشنت محافظة بني سويف عددًا من الحملات الرقابية التموينية على الأسواق والمحال التجارية، لمواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية والتموينية، تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في إطار توجيهات القيادة السياسية، التي تترجمها الحكومة لجهود متواصلة على مدار الساعة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية التي تتماشى مع احتياجات المواطن اليومية.

شارك في الحملة، المحاسب أحمد دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والدكتور سامي الدهشوري بالطب البيطري وبعض المختصين المعنيين.

ضبط 3 طن لحوم منتهية الصلاحية داخل مطعم في بني سويف

وتمكنت الحملة من ضبط 3 أطنان لحوم عبارة لحوم بقري ودجاج ومنتجات ضمن مكوناتها اللحوم، منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام، بأحد المطاعم بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بجانب ضبط 600 قطعة مواد غذائية عبارة عن بسكويت، لانشون، جبنة، منتهية الصلاحية.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشدد السكرتير العام المساعد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحرير المحاضر ومتابعة ما ستسفر عنه من عقوبة وغرامات، وذلك لردع المخالفين، وعدم تكرار مثل تلك الأفعال التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين.