مصرع شخص وإصابة طالبين في انقلاب دراجة نارية في بني سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب طالبين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من كمين تلت بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي والمصابان إلى طوارئ المستشفى ذاتها.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية جنوب بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من كمين تلت، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة طالبين أخرين، مووجها باتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار مرفق الاسعاف لتوجيه سيارتهم إلى مكان الحادث.

الدفع بسيارتين إسعاف لمكان الحادث

ودفع مرفق إسعاف بني سويف، بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، فيما نقل الطالبين إلى طوارئ المستشفى ذاتها لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

أسماء ضحايا الحادث

وتبين أن المتوفي هو عبد الرحمن أحمد ماهر، 18 سنة، مقيم مركز الفشن، والمصابات هما أحمد محمود عباس، 15 سنة، طالب، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وزين العابدين علي عبد الجواد، 16 سنة، طالب، مصاب باشتباه بعد الارتجاج.