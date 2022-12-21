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تفاصيل وفاة معلمة أثناء شرح اللغة العربية بسوهاج.. والتعليم تدرس تخليد اسمها

كتب:

شيماء دراز
09:05 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
مديرية التربية والتعليم بسوهاج

مديرية التربية والتعليم بسوهاج

فؤجى التلاميذ داخل الصف الثالث الابتدائي بسقوط معلمتهم منال أحمد، أمام السبورة أثناء شرح حصة اللغة العربية مع عدم ظهور أعراض مرضية عليها، وجرى نقلها بواسطة إسعاف طما إلى مستشفى طما المركزى لإسعافها حيث لقيت مصرعها تأثرًا بأزمة قلبية.

إطلاق اسم المعلمة على إحدى مدارس سوهاج

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج لـ«الوطن»، إنه سيتم اقتراح إطلاق اسم المعلمة على إحدى المدارس بالمحافظة تكريما لها، في إطار تكريم أسماء المدرسين الذين وافتهم المنية أثناء عملهم واعترافا بدورهم، موضحا أن المعلمة سقطت أثناء الحصة الدراسية، إثر أزمة قلبية.

وقد نعت مديرية التربية والتعليم ونقابة المهن التعليمية الفقيدة حيث كما توجه وفد رسمي للمشاركة بالعزاء .

تشييع جثمان الفقيدة

وشيع أهالى قرية السكساكة بمركز طما بمحافظة سوهاج والقرى المجاورة جثمان المعلمة وسط دعوات لها بالرحمة عقب تصريح دفنها وتسلم الجثمان من مستشفى طما المركزى، وشارك بالتشييع تلاميذ المعلمة وزملائها بالعمل .

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