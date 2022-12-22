أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022

استقرار شهدته أسواق الدواجن منذ فترة، ولم يحدث تغيير في الأسعار، وفقا لجولة أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة، حيث يقبل الناس على شراء الفراخ نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الأخرى.

في السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر، في الأسواق ومشتقاتها المختلفة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وذكر الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، في حديثه لـ«الوطن»، أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 22-12-2022 بالأسواق المختلفة، وأسعار مشتقات الدواجن.

بلغ سعر الكيلو بالنسبة للفراخ البيضاء في المزرعة اليوم نحو 33 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 46 و47 جنيها.

سجل سعر الفراخ البلدي بين 54-58 جنيها.

وتراوح سعر البط اليوم بين 70-72 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها في المحال التجارية

وجاءت أسعار الدواجن في المحال التجارية كما يلي:

تراوحت أسعارالدواجن البيضاء اليوم بين 46 - 47 جنيها للكيلو.

تراوح سعر صدور بالعظم بين 82 و88 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية بين 70 و82 جنيهًا.

تراوح سعر الدجاجة الكاملة وزن 2 كيلو نحو 85 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس بين 60 و70 جنيهًا.

تراوح سعر الشيش البانيه بين 110 جنيهات لـ120 جنيهًا.

وسجل سعر الهياكل الكيلو بين 28 و30 جنيهًا.

وصل سعر شاورما دجاج بين 110 جنيهات إلى 120 جنيهًا.

وصل سعر الأجنحة بين 30 و38 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الكبد الصافي نحو 50 جنيهًا.

وصل سعر الكبد والقوانص الكيلو إلى نحو 45 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك الكيلو بين 45 و50 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الشيش طاووق بين 100 و110 جنيهات.

وصل سعر الكيلو من البانيه إلى نحو 85 ويصل إلى 100 جنيه في بعض المناطق.