نائب «رئيس أمناء» جامعة الدلتا: مستشفى «الأسنان» بدأ فكرة «خيرية» وأصبح الأكبر عالميا (حوار)

كشف المهندس أسامة محمد ربيع، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، أن الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء الجامعة، عندما أنشأ مستشفى طب الفم والأسنان خطط أن يكون لدى الجامعة مشروع تتميز به ويقدم خدمة مجانية للمجتمع، ويكون بمثابة «زكاة عن الجامعة».

وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن الجامعة فى تطور مستمر، وتتلقى ردود فعل إيجابية من المواطنين تجاه خدماتها.. وإلى نص الحوار:

كيف جاءت فكرة إنشاء مستشفى أسنان الدلتا؟

- جاءت فكرة إنشاء مستشفى أسنان جامعة الدلتا لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة، ووقتها كانت نية الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس الأمناء، أن يُقدم المستشفى خدماته مجاناً تماماً أو أن تكون زكاة عن الجامعة، وفى الوقت نفسه مفيدة للكلية ونتوسع، واسم الجامعة يكبر، وبعد سنوات من العمل دخل المستشفى موسوعة جينيس كأكبر مستشفى أسنان فى العالم.

متى كانت البداية؟

- كلية طب الفم والأسنان صدر لها القرار الجمهورى فى أول عام 2011، وبدأت الدراسة بها فى العام نفسه بداية من الفصل الدراسى الثانى، ولأن الدراسة تكون نظرية حتى الفرقة الثالثة، ويبدأ العمل فى العيادات من الفرقة الرابعة، لذلك فأول بداية لشغل العيادات كانت عام 2014، والكلية لها مبنى خاص ويتّسع لعمل العيادات داخل الكلية.

لماذا لم تكتفِ الجامعة بالعيادات الموجودة داخل الكلية وأنشأت مستشفى مستقلاً للأسنان؟

- كانت عندنا نظرة مستقبلية بأن نتميز فى طب الفم والأسنان، وكانت الفكرة بإنشاء مستشفى مستقل يستوعب كل تخصّصات الأسنان، وبالفعل اقتطعنا مساحة تزيد على 3000 متر مربع من الجامعة، وبدأنا فى إنشاء المستشفى، وبها 310 كراسى أسنان، وكل أنواع الأشعات التى يحتاج إليها المريض، بالإضافة إلى مركز دلتا بلس للتعليم المستمر والبحث العلمى والتدريب فى مجال طب الأسنان.

ما مدى تفاعل المجتمع مع الفكرة والإقبال على المستشفى؟

- فى البداية كنا نجد صعوبة أن نعرف المجتمع المحيط بالمستشفى أو أننا نقدم خدمات مجانية، عملنا حملات دعائية وقوافل طبية، ونعرّف الناس به، وأن مستشفى أسنان الدلتا على أحدث ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا، وكنا نُرسل الأوتوبيسات تنقل المرضى من القرى والمدن المحيطة، والمستشفى له سمعة طيبة بين أهالى المنطقة، وعليه إقبال كبير حالياً، لدرجة أنه بدأت تظهر قوائم انتظار.

ما الخدمات التدريبية التى تقدمها الجامعة لأطباء الأسنان بعد التخرج؟

- حفاظاً على تقديم كل ما هو جديد فى علم طب الأسنان أنشأنا مركز دلتا بلس، وهو مركز متخصص للتعليم المستمر فى مجال طب الفم والأسنان، وهو أول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية والشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم أحدث طرق التعليم فى مجال طب الفم والأسنان، وذلك لتطوير وتحديث قدرات الطالب ومهارات خريجى كليات طب الفم والأسنان فى مختلف التخصّصات، حيث يختلف مركز دلتا بلس للتعليم المستمر، كونه يقدم خدمة متطورة وحديثة لطبيب الأسنان وكذلك للمرضى، وإنشاء مركز «دلتا بلس» على أعلى مستوى انتهى إليه مجال طب الفم والأسنان من استعدادات وتجهيزات، ليتواكب مع تطورات هذا المجال، وبذلك يهدف هذا المركز لمنح أطباء الأسنان دورات تدريبية وبرامج تدريبية معتمدة.

وهل المركز خاص بأبناء الجامعة فقط؟

- بالطبع المركز مفتوح للجميع، ونُعلن عن دورات تعليمية للأطباء على فترات زمنية ومفتوح الاشتراك فيها لأى طبيب أسنان أو خريج من أى كلية من الكليات المصرية، وأيضاً الأجنبية، فالمركز به أحدث ما توصل إليه الطب فى مجال الأسنان.

ما الخدمات الأخرى التى تقدمها الجامعة للمجتمع المحيط؟

- لدينا أيضاً العيادات الخارجية للعلاج الطبيعى، وتقدم العلاج بالمجان للمواطنين من خلال طاقم طبى متكامل من أطباء وأطقم تمريض المستشفى بشكل متكامل، ويتوافد على المستشفى يومياً الكثير من الحالات المرضية، مرضى السمنة واعوجاج العمود الفقرى وهشاشة العظام وغيرها، ويقوم بذلك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، حيث يتم علاجهم كاملاً بالمجان.

الخدمات المقدمة

نقدم خدمات لنحو 400 مريض يومياً، ووجدنا ضغطاً كبيراً على المستشفى، ونناقش حالياً التوسّع فى المستشفى ونزود القدرة الاستيعابية بنحو 100 كرسى، وظهرت لدينا قائمة انتظار بين المرضى الجُدد، ولدينا 900 مريض أسنان فى العام الجديد، ولذلك فكرنا فى التوسّع.