ضبط كيلو هيروين بحوزة شخصين في حلوان

تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمخدرات، بحوزتهم 3 اسطوانات من مخدر الهيروين، وزنت 1000 جرام وذلك قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة القسم.

تفاصيل

البداية عندما وردت معلومات للرائد احمد بكر، معاون مباحث قسم شرطة حلوان عن قيام المدعو «اسامة م ف»، 53 سنة، عاطل ومقيم حلوان، و«حمدان س ف»، 35 سنة، عاطل ومقيم عرب أبو ساعد، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من منزل الأول وكرًا لهما.

سيارة بداخلها مخدرات

وبحسب التحريات الأولية تبين صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الأوضاع وإعداد الأكمنة، جرى ضبط المذكورين خلال اقتيادهما لسيارة ملاكي، وبحوزتهما عدد 3 اسطوانات لمخدر الهيروين، وزنها ألف جرام، وميزان حساس ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق المكاسب غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم عرض المتهمين على النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لتحليل المضبوطات لإعداد تقرير مفصل عنها.

العقوبة القانونية

يقول المحامي أحمد حسن الخبير القانوني، إن المادة 34 من قانون العقوبات نصت على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.