حصاد 2022.. ارتفاع أعداد اللاجئين الأوكرانيين إلى 8 ملايين شخص

شهد عام 2022 نزوح عدد من الأوكران، بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي السطور التالية نشير إلى أماكن تواجدهم الحالية.

عدد كبير من الأوكران غادروا بلدهم

ذكرت بولندا أن عدد اللاجئين الأوكرانيين وصلوا إلى 8 ملايين و479 ألفا، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

وأشار «راديو بولندا» إلى أن 25 ألفا و700 لاجئ وصلوا يوم السبت الماضي فقط.

وأوضحت دراسة أن 80% من اللاجئين الواصلين إلى ألمانيا كانوا من النساء، و73% لديهم مستوى تعليمي مرتفع، وبلغت نسبة الحاصلين على تصريح الإقامة 90% من الذين جرى إجراء الدراسة عليهم.

واستقبلت ألمانيا مليون لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، نهاية فبراير الماضي.

وأوضحت الدراسة أن 34% من الأفراد الذين شملتهم الدراسة يرغبون في مغادرة ألمانيا بعد انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، فيما يرغب 26% في البقاء، بينما 27% لم يحددوا دولة في المستقبل يريدون الذهاب إليها.

ويبدو أن لاجئي أوكرانيا سيظلون يدورون في دوائر مفرغة بعد إعلان هولندا أن الدولة غير مستعدة لاستقبال عدد أكبر من الأوكران؛ لأن الأماكن غير كافية في البلاد، بحسب موقع «مهاجر نيوز» المختص بأخبار المهاجرين.

أزمة في بريطانيا

وفي بريطانيا، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن سكان بريطانيا أقل دعما لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد انتهاكا من جانب من عدد من البريطانيين للتعامل مع اللاجئين، وقد يصبح آلاف الأوكران بلا مأوي، في الوقت الذي جرى الاعتراف فيه بـ2175 شخصا أوكرانيا كمشردين في إنجلترا.

بدورها أشارت الأمم المتحدة عبر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن عدد الأوكران اللاجئين وصل إلى أكثر من 7 ملايين و800 ألف، واستقبلت روسيا وحدها ما يتعدى الـ2 مليون و800 ألف.