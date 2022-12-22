خالد النبوي يبدأ تصوير مسلسل «الإمام الشافعي» نهاية الأسبوع المقبل

يبدأ الفنان خالد النبوي، تصوير مسلسله الجديد «الامام الشافعي»، يوم 28 ديسمبر الجاري، تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني القادم 2023، رفقة كوكبة كبيرة من نجوم الفن من جنسيات مختلفة.

خالد النبوي يعقد جلسات لبدء تصوير مسلسل الامام الشافعي

وقال مصدر بشركة الإنتاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان خالد النبوي يجري حاليا جلسات مكثفة مع المخرج الليث حجو وشركة الإنتاج، لوضع اللمسات الأخيرة لبدء التصوير، كما أنه جرى الانتهاء من كتابة السيناريو كاملا، وتتم حاليا مع أبطال العمل، مشيرا إلى أنه يوجد فنانين من جنسيات مختلفة، أبرزها سوريا ولبنان، وآخرين يحملون الجنسية الامريكية.

في سياق آخر، ينتظر خالد النبوي، عودة تصوير فيلم «أهل الكهف»، الذي توقف خلال الفترة الماضية؛ إذ يتناول العمل في إطار خيالي، قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعا قويا مع الزمن.

ويشارك في بطولة فيلم «أهل الكهف»، غادة عادل، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، فتحي عبدالوهاب، عبدالرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة.

نجاح خالد النبوي في دراما رمضان الماضي

وحقق خالد النبوي نجاحا كبيرا مؤخرا، في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل «راجعين ياهوي»، وشارك في بطولته هنا شيحة، نور اللبنانية، طارق عبد العزيز، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام جمال، جلا هشام، ريهم الشنواني، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، نور النبوي.