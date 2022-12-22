تفاصيل مقتل طفل على يد شخصين بالقليوبية.. خطفاه لسرقة هاتفه المحمول

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية تفاصيل واقعة مقتل طفل بالخانكة، موضحة أن السبب الرئيسي وراء مقتله هو تعرفه على المتهمين بعد قيامهما بخطفه لسرقة هاتفه المحمول، حيث أنهما من منطقة سكن المجني عليه.

خطف الطفل في «توك توك»

وأوضحت التحريات أن المتهمين من مدمني المواد المخدرة، وتربصا بالطفل «زياد أشرف»، 12 عاما، عقب خروجه من منزله وخطفاه في «توك توك»، وقاما بخنقه حتى فارق الحياة، وألقيا جثته بجوار مستودع أنابيب في عزبة الهادي بالخانكة.

ودلت التحريات بعد سؤال شهود العيان، أن الطفل لقي مصرعه على يد 2 من جيرانه بعزبة الهادي التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وتبين أنهما من مدمني المخدرات، وأن الطالب كان مقيدا بالصف الأول الإعدادي، وهو من أسرة مشهود لها بالأخلاق الطيبة، وأن المتهمين استدرجاه أثناء ذهابه للدرس، وتخلصا منه بخنقه بحبل، للاستيلاء على هاتفه المحمول لتوفير أموال لشراء المخدرات.

تفاصيل مقتل طفل الخانكة بعد خطفه

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية كشفت غموض مقتل طفل متغيب منذ عدة أيام بعزبة الهادي بدائرة مركز الخانكة، حيث تبين أن مرتكبي الواقعة متهمين اثنين تتبعا الطفل أثناء خروجه من المنزل وقتلاه لسرقة هاتفه لإدمانهما تعاطي المواد المخدرة، وجرى القبض عليهما، وتولت النيابة التحقيق وقررت حبسهما والتصريح بدفن الجثة.

إخطار بالعثور على جثة

كان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة الطفل زياد أشرف، 12 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الشمس الرسمية للغات، بجوار مستودع أنابيب بعزبة الهادي بدائرة مركز الخانكة، وكانت أسرته أبلغت بتغيبه عن منزله منذ أيام.

جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع سرقة هاتفه لإدمانهما تعاطي المواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما.

العقوبة في القانون

وقال أحمد عبد الستار، محام، لـ«الوطن»، إن الواقعة تندرج تحت جرائم القتل المقترن بالسرقة والخطف، ويعاقب فيها المتهمين وفق قانون العقوبات المصري بعقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام شنقا في ظل توافر سبق الإصرار والترصد لدى المتهمين خلال ارتكاب الواقعة.