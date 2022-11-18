التصريح بدفن طفل لقي مصرعه عقب سقوطه من شرفة منزله في العبور بالقليوبية

صرحت أجهزة التحقيق بالقليوبية بدفن جثة طفل لقي مصرعه بعدما سقط من شرفة شقة في الدور الرابع بمنطقة العبور بالقليوبية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثة لذويها لدفنها.

مصرع طفل بالعبور

وكان طفل قد لقي مصرعه إثر سقوطه من «بلكونة شقة» محل سكنه بالطابق الرابع بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء لهوه، ما تسبب في إصابته بنزيف داخلي وكسر بقاع الجمجمة وكدمات متفرقة أودت بحياته.

جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تحفظ النيابة والتي صرحت بالدفن وطلبت تقرير أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تفاصيل مصرع طفل بالعبور

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط طفل من بلكونة الشقة محل سكن أسرته بالطابق الرابع دائرة القسم ووفاته في الحال

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الطفل «محمد ع ق»، 4 سنوات، من بلكونة الشقة محل سكن أسرته بدائرة القسم، وذلك إثر إصابته بنزيف داخلي وكسر بقاع الجمجمة وكدمات متفرقة، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تحفظ النيابة والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي وبيان سبب الوفاة.