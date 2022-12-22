الرئيس الأوكراني: الدعم الأمريكي ضروري للانتصار في أرض المعركة

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده لم تسقط رغم كل الرهانات والسيناريوهات، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة نجحت في تحشيد العالم من أجل أوكرانيا، مشددًا على أن هذه المعركة يجب ألا تؤجل أو تجمد.

زيلينسكي: أوكرانيا صامدة ولن تستسلم

وأوضح زيلينسكي خلال كلمته في الكونجرس الأمريكي، أن باخموت صامدة في شرق أوكرانيا، رغم الهجمات الروسية اليومية، مؤكدًا أن أوكرانيا صامدة ولن تستسلم.

وشدد على أن الدعم الأميركي ضروري للانتصار في أرض المعركة، موضحا أن المعركة من أجل باخموت ستحدد مسار المعركة من أجل حرية أوكرانيا.

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن المسيرات الإيرانية أصبحت تهديدا لبنيتهم التحتية، مؤكدًا أنه لا يجب ألا يكون هناك تابوهات في حلفنا.

زيلينسكي: من السذاجة أن ننتظر من الروس سلاما

وقال زيلينسكي إن قواته قادرة على تشغيل الدبابات والطائرات الأميركية، مشددا على أنه من السذاجة أن ننتظر من الروس سلاما.

ونوه الرئيس الأمريكي، إلى أنه «سنشعل الشموع في أعياد الميلاد لعدم وجود كهرباء لدينا».

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد زار الولايات المتحدة الأمريكية، والتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وأجرى مباحثات معه.