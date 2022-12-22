أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة ببورسعيد.. واستعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

شهدت بورسعيد صباح اليوم، أمطارا خفيفة مع انخفاض درجات الحرارة التي وصلت إلى 15 درجة مئوية، كما انتشرت السحب التي تنذر باستمرار تساقط الأمطار.

طقس بورسعيد اليوم

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة على سواحل مصر الشمالية ومحافظة بورسعيد، لتسجل 19 درجة وقت الظهيرة، وسرعة الرياح 18.5 كم/ ساعة، والرطوبة 53.35%، مع انتشار الغيوم، وارتفاع أمواج البحر من 2 إلى 3 أمتار.

استمرار حركة الصيد

وأكد مصدر مسؤول في ميناء الصيد البحري ببورسعيد، استمرار حركة الصيد اليوم، مشيرا إلى أن ارتفاع الموج بلغ مترين، وهو مناسب لأجواء الصيد، موضحا أنه يتم متابعة حالة الطقس وارتفاع الأمواج على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات بالميناء، ويتم إغلاق الميناء وتحذير الصيادين من الصيد حال تغير الطقس.

استعدادات لمواجهة الطقس

بينما واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء بورسعيد استعداداتها، تحسبا لاستمرار هطول الأمطار، بتطهير وتركيب أغطية بالوعات الأمطار بديلا للأغطية التالفة والمفقودة، بالإضافة إلى أعمال تزيين الأحياء ضمن احتفالات بورسعيد بعيد النصر القومي.

رفع القمامة والأتربة

فيما أكد دكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، أن المناطق التابعة للحي شهدت أعمال إزالة القمامة وتراكمات الرمال على جانبي الشوارع، موضحا أن غرفة عمليات الحي تتابع الطقس على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن فريق العمل بإدارة المنشآت والطرق يتواجد ضمن خطة الحي لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس.